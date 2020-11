S.Antonino, l’agenzia di viaggi va in auto-lockdown: «Ma ripartiremo»

Ci sono settori che, con la seconda ondata dell’emergenza Coronavirus, non sono sottoposti almeno formalmente a particolari restrizioni, ma per i quali l’auto-lockdown diventa uno sbocco praticamente inevitabile. Questione di mera sopravvivenza: tagliare costi inutili e salvare in qualche modo la pelle. Pensiamo al turismo: nulla vieta, in questo momento, ad agenzie di viaggi e tour operator di tenere gli uffici aperti al pubblico, ma è chiaro che con i viaggi fuori dall’Unione europea ufficialmente vietati e quelli fuori dall’Italia “fortemente sconsigliati”, ti viene in qualche modo a mancare la terra da sotto i piedi. Resta l’Italia, certo, ma quanti in un momento come questo sarebbero disposti a prendere in mano valigie e bagagli? Pochi, ovvio. «Tenere aperto...

su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020