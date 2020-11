Chiusa S.Michele, Borgesa e il Covid: «Sto bene, ma il sistema non va»

Sta bene il sindaco Fabrizio Borgesa, e fortunatamente può dire che con lui il Coronavirus non è stato particolarmente aggressivo. Si trova in autoisolamento da prima del 23 ottobre e ha aspettato per ben dieci giorni l’esito del suo tampone, poi risultato positivo: adesso attende il verdetto del secondo, nella speranza che sia negativo. Al peggio, in base alle nuove direttive del ministero della salute, in assenza di sintomi, che non ha più, potrebbe essere “libero” di tornare alla propria vita dal prossimo venerdì, 13 novembre, anche qualora non avesse ancora in mano un esito negativo. Certo è che la sua vicenda, come quella di molti altri, rende bene l’idea delle tante magagne di un sistema sanitario regionale che, come in primavera, non ha saputo...

su Luna Nuova di venerdì 6 novembre 2020