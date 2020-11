Giaveno, salvi (per ora) prelievi e ambulatori

«Almeno per ora sono confermati i servizi di prelievi, visite ambulatoriali ed esami di laboratorio che il medico di famiglia o il pediatra indica come urgenti o esami non differibili oltre i dieci giorni». Lo comunica l’amministrazione comunale di Giaveno dopo voci che volevano la sospensione dei servizi della Casa della Salute, appena “eletta” a polo Covid dall’Asl To3...

Su Luna Nuova di venerdì 6 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!