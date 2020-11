La spesa fuori paese? Chi può e chi... "ni"

Con il ritorno del lockdown a partire da oggi su tutto il Piemonte, si riaccende il tema che tante domande, e tante polemiche, aveva scatenato la scorsa primavera: si può o non si può fare la spesa al di fuori del proprio Comune? La questione si presta ad interpretazioni: a norma del Dpcm non è possibile farlo, dal momento che non è consentito circolare sul proprio territorio se non per svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, ma è fuori dubbio come la spesa rientri tra le famose “motivazioni di necessità” per cui è possibile uscire di casa con l’autocertificazione. E poi ci sono comuni forniti di negozi e altri molto meno. Inutile girarci intorno: la querelle tira in ballo il supermercato Mercatò di Vaie, esercizio della grande distribuzione...

su Luna Nuova di venerdì 6 novembre 2020