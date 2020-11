Poliambulatorio di Condove: da oggi stop ai prelievi ordinari

A partire da oggi, martedì 10 novembre, è di nuovo temporaneamente sospesa l’attività ordinaria di prelievo al poliambulatorio Asl di Condove, com’era avvenuto la scorsa primavera durante la fase acuta dell’emergenza Coronavirus: la decisione è stata comunicata ieri mattina al Comune dal dottor Mauro Occhi, direttore del distretto sanitario val Susa-val Sangone «alla luce della corrente diffusione del contagio e della necessità conseguente di convertire figure infermieristiche sulle attività prioritarie di gestione dei ricoverati». Il servizio del punto prelievi di Condove sarà ridotto alla sola attività straordinaria e non differibile, proseguendo quindi per alcune categorie prioritarie di utenti: urgenti, esenzione 048, esami citologici urinari, Tao. Restano inoltre operativi i servizi di medicina specialistica: tutte le persone interessate sono invitate a prendere contatto con il poliambulatorio per eventuali richieste di informazioni.

su Luna Nuova di martedì 10 novembre 2020