Bussoleno: mancano i vaccini, pazienti rimandati

di CLAUDIO ROVERE

Il cartello affisso sul vetro del portone d’ingresso del PalaConti di Bussoleno, è gentile ma impietoso: “A causa della carenza di vaccini siamo costretti ad annullare la seduta vaccinale di oggi, 11/11/2020. Abbiamo avvisato telefonicamente, se qualcuno non avesse ricevuto la telefonata è pregato di rivolgersi allo studio medico di piazza del Moro”. In pratica, ripassate la prossima settimana. Sì perchè dopo tutto il battage pubblicitario e gli inviti, soprattutto alle fasce più deboli ed a rischio, come gli anziani, a sottoporsi alla vaccinazione antiinfluenzale, le dosi sono arrivate con il contagocce, o per lo meno in numero inferiore a quello che sarebbe stato necessario in queste prime due settimane di campagna.

I vaccini mancano dappertutto, dall’alta valle alla cintura, sia ai singoli medici che in realtà più grandi, come quella di Bussoleno, dove gli studi medici di piazza del Moro e il Comune avevano convenuto che fosse più opportuno, visti gli ampi spazi, effettuare le vaccinazioni con una rigida scaletta presso il centro polivalente di via Walter Fontan. Una location che aveva riscosso il plauso di tutti, pazienti e operatori, che contavano di arrivare alla fine delle tre settimane di campagna con almeno 800 dosi iniettate. Invece la macchina, non per colpe locali, si è inceppata a metà percorso. «Questa settimana avremmo dovuto ancora somministrare almeno 150 dosi - sottolineano sconfortate la dottoressa Lucia Ghinamo e l’infermiera Enrica Bruno - invece abbiamo dovuto ricontattare tutti i pazienti prenotati e procrastinare il loro appuntamento, non sapendo neppure a quando, perchè non sappiamo quando ci giungeranno le nuove dotazioni e in tutto sono ancora oltre 300 gli anziani che attendono il vaccino».

Un clima di grande incertezza quindi, che non giova certo a mitigare quello non meno cupo della pandemia e dei numeri del contagio da Covid, che continuano ad essere impietosi. Una buona nuova a riguardo delle forniture arriva però da Federfarma Torino, che annuncia l’arrivo di 75mila dosi nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana la fornitura dovrebbe aggirarsi sulle 200mila unità.

Su Luna Nuova di venerdì 13 novembre 2020