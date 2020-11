Da lunedì 16 novembre test antigenici anche con l’Asl To3

Da lunedì 16 novembre saranno attivati dall’Asl To3 i nuovi punti per l’esecuzione dei “tamponi rapidi” per il tracciamento dei contagi: si tratta di test antigenici che si effettuano sempre mediante tampone nasale o oro-faringeo, ma che assai rapidamente, in circa 15-20 minuti, permettono di rintracciare la presenza del virus. I test rapidi, riservati ai pazienti con sintomi lievi riconducibili al Covid-19, si affiancano ai tamponi molecolari già in uso: saranno il medico di famiglia o il pediatra a fissare l’appuntamento e ad individuare, a seconda del paziente, quale dei due test sia opportuno effettuare, in base alle linee guida stabilite a livello nazionale e regionale. L’esito del test rapido viene subito comunicato al paziente dall’équipe mista che lo esegue, composta da medici e infermieri. In caso di positività, vengono fornite al paziente tutte le indicazioni sulle misure da adottare e, se necessario, viene effettuato nell’immediato, senza ulteriori prenotazioni o spostamenti, anche un tampone molecolare.

Le sedi individuate per l’esecuzione dei nuovi test rapidi sono ad Avigliana, Pinerolo e Venaria e prevedono l’accesso sempre in modalità “drive in”, oltre che, come per gli altri tamponi, esclusivamente su prenotazione. «Abbiamo riorganizzato il sistema dei tamponi sulla base di due necessità: applicare le nuove linee guida della Regione e ridurre il più possibile i disagi per i cittadini - sottolinea il direttore generale Asl To3, Flavio Boraso - Ancora una volta la sinergia con il territorio ha consentito di individuare le soluzioni più idonee. Lo sforzo che mettiamo in campo continua ad essere ingente, anche in termini organizzativi: diversi nostri operatori sono purtroppo risultati positivi ai test e quindi sono stati posti in isolamento, anche se asintomatici, mentre per alcuni è stato necessario purtroppo anche il ricovero. Per questo motivo, ad esempio, non abbiamo attivato, com’era intenzione, un ulteriore punto di pit-stop a Giaveno. Lo faremo non appena avremo nuovamente a disposizione il personale necessario». Tutte le informazioni sulle sedi Asl To3 per tamponi rapidi, molecolari e gli hot spot scolastici sul sito Internet www.aslto3.piemonte.it.