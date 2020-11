Stambecco bianco e senza corna, sorpresa naturalistica

È bianco, con il pelo corto, è stato stimato tra gli 80 ed i 90 chili di peso, ha il portamento e la struttura riconducibile ad uno stambecco, ma è senza corna. Però convive con un gruppo di una trentina di stambecchi e con loro, tra l’altro, ha un atteggiamento dominante. È uno strano rebus naturalistico l’animale fotografato giovedì scorso da una donna di Cumiana, Loredana Daghero, alle falde del Palon, poco sotto il colle della Croce di Ferro. La sequenza con cui la donna ha fermato il movimento del quadrupede ha fatto il giro del web e, come successo in questi casi, ha innescato commenti ironici e dubbi di fotomontaggi, che si sono sommati a quelli di coloro che cercavano di dare una risposta sensata al rebus. L’animale più gettonato in senso ironico è stato ovviamente il dahù, il mito alpino dalle gambe asimmetriche, ma qualche voto l’ha preso pure il sarchiapone di arboriana memoria. Il senso più serio al dibattito l’hanno portato in molti e l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un incrocio fra uno stambecco maschio e una capra, cosa che sulle Alpi accade da tempo immemore anche se non con grande frequenza...

Su Luna Nuova di venerdì 13 novembre 2020