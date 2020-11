Banchieri: «Serve una Via sulla variante per lo smarino a Susa»

C’è voluto praticamente un anno dalla prima richiesta, poi reiterata quest’estate, ma stavolta il faccia a faccia si farà: domani pomeriggio, mercoledì 18 novembre, i sindaci dell’Unione montana Valle Susa e i tecnici della commissione Tav incontreranno alle 16 la ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, rigorosamente in videoconferenza nel rispetto delle norme anti-Covid. La gestione della pandemia ha naturalmente rallentato i tempi ben oltre quanto fosse fisiologico attendersi, al netto del fatto che la Torino-Lione resta un argomento molto scivoloso per il governo giallorosso, che in questa seconda ondata dell’emergenza Covid-19 non ha certo bisogno di altri temi di scontro. Ma dopo tanto tempo diventava difficile continuare a...

su Luna Nuova di martedì 17 novembre 2020