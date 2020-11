Monopattino, in città sulle tre ruote: la rivoluzione è Lynx

Si chiama Lynx, il monopattino a tre ruote tutto italiano, dall’ideazione alla produzione. È frutto della creatività della neonata start-up torinese “To.Tem” di cui è responsabile tecnico Massimiliano Melis. Ingegnere meccanico, 37 anni, rivolese d’adozione, ha lavorato per diversi anni in General Motors come innovation manager, responsabile per l’Europa del team di innovazione. Ha ricoperto diverse posizioni che spaziano dallo sviluppo prodotto, advanced engineering, controls development e new business development. Dopo l’addio all’Europa di Gm, è quindi passato a Punch Group, multinazionale belga subentrata al colosso nella gestione del centro di ingegneria e sviluppo “Global propulsion systems” di Torino. E nell’ambito del gruppo un mese fa, insieme...

su Luna Nuova di martedì 17 novembre 2020