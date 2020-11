Nicoletta Dosio è tornata in libertà: «Rifarei tutto, ora riprendo la lotta No Tav»

La libertà ha il volto di una telefonata all’amica Haidi Giuliani, «per me come una sorella», e di un aperitivo con i compagni di lotta No Tav. Da domenica 15 novembre Nicoletta Dosio ha ripreso in mano la sua vita: «Carissime, carissimi, da oggi per me fine pena - ha annunciato dalla sua pagina facebook - ma la liberazione vera ci sarà quando saremo libere tutte e tutti. Il vostro affetto è stato ed è per me un aiuto e una gioia immensa. Ora potrò di nuovo essere presente dove e quando sarò utile. A presto!». Nicoletta, 74 anni, professoressa di lettere in pensione, comunista da sempre e militante No Tav della prima ora, era stata arrestata il 30 dicembre 2019 con l’accusa di “violenza privata e interruzione di pubblico servizio” per aver occupato l’A32...

su Luna Nuova di martedì 17 novembre 2020