«Sul clima la Regione batta un colpo»

Sulla lotta ai cambiamenti climatici la Regione Piemonte batta un colpo. Lo chiedono a gran voce gli attivisti di “Fridays for Future Piemonte”, che venerdì 13 novembre hanno organizzato sulla piattaforma Google Meet una conferenza stampa per parlare di emergenza Covid e soprattutto di collasso climatico-ecologico, «la cui causa primaria è la medesima». Una richiesta avanzata già lo scorso 9 ottobre a Torino durante il 6° sciopero globale, quando nove attivisti piemontesi si sono incatenati simbolicamente sotto il palazzo della Regione per chiedere di essere ascoltati: fra loro c’era anche il 20enne almesino Ivan Basadonna, studente in comunicazione interculturale all’Università di Torino nonché referente del gruppo “Fridays for Future Valsusa” insieme ad Alice Gabutti...

su Luna Nuova di martedì 17 novembre 2020