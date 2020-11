Tamponi pit-stop per le famiglie a Bardonecchia

di CLAUDIO ROVERE

Un pit-stop con tamponi rapidi per i bambini delle scuole e per le loro famiglie. Andrà in scena oggi pomeriggio, martedì 17 novembre, nell’ampio piazzale-parcheggio adiacente il Palazzo delle Feste, in piazza Valle Stretta. Un pomeriggio completamente dedicato ad una delle parti più fragili della comunità, che potrà accedere in auto con i genitori, seguendo un percorso predefinito, per sottoporsi al tampone rapido, effettuato dal personale del Comitato bardonecchiese della Croce Rossa, guidato dalla presidente Francesca Guarnier. E, questa la bella novità per Bardonecchia, grazie all’accordo con l’Asl To3, in caso di prima positività segnalata dal tampone rapido, il soggetto interessato si potrà sottoporre subito al tampone molecolare, che potrà quindi fornirgli una risposta più certa sul proprio contagio.

Frattanto continua la campagna a tappeto dei tamponi rapidi, che se da un lato ha portato Bardonecchia a fare un bel salto in alto nella poco invidiabile classifica dei comuni più contagiati dalla valle, balzando dai poco più di 30 della settimana scorsa ai 97 del fine settimana, dall’altro ha consentito un rapido intervento di “tamponamento” del contagio con gli isolamenti domestici. «Stiamo soltanto precedendo gli altri comuni grazie al maggior numero di tamponi del nostro screening - osserva il sindaco Francesco Avato - il nostro obiettivo è trovare quanti più positivi possibile e il prima possibile, per bloccare sul nascere eventuali focolai». Uno di questi è infatti stato individuato nella scuola dell’infanzia paritaria Monsignor Bellando, con ben 34 positività registrate nel fine settimana fra bambini e genitori. La scuola è stata ovviamente chiusa e riaprirà le sue sezioni soltanto la prossima settimana e a fine mese. Dovrebbero invece riaprire già oggi le due sezioni delle elementari che avevano fatto riscontrare a loro volta dei casi di positività al proprio interno.

Su Luna Nuova di martedì 17 novembre 2020