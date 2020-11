Volvera, altri due massi giù dal cavalcavia

Due massi, qualche pietra e un’auto danneggiata. Poteva andare molto peggio per l’autista che all’altezza della frazione Gerbole a Volvera si è visto piombare sul cofano un masso di quasi dieci chili. È accaduto sulla Torino-Pinerolo lunedì nel tardo pomeriggio (intorno alle 18). Non a notte fonda, ma quanto basta per agire con il favore del buio. La vittima: un uomo di 41 anni che stava percorrendo l’autostrada a bordo della sua Toyota Yaris. Aveva staccato da lavoro e stava tornando a casa per godersi il meritato riposo. E proprio mentre stava ancora guidando è arrivato un botto forte e improvviso. Così ha accostato subito. Poi, quando è sceso, la triste scoperta: un masso aveva sfondato il cofano della sua auto. Pochi centimetri più in là e quello che è stato solo uno spavento avrebbe potuto essere una tragedia...

