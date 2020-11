Almese, tamponi rapidi dentro la scuola: duro scontro sindaca-preside

Tredici tamponi, tutti negativi. Cominciamo da qui: dall’esito benaugurante della prima giornata di test antigenici che si è svolta mercoledì dalle 16,45 ad Almese, nel salone al piano terra della scuola secondaria di primo grado. Si è svolta in modo molto ordinato e senza assembramenti, con i volontari della Croce Rossa che al termine della sessione hanno sanificato i locali e purificato l’aria con un apposito ionizzatore. La location scelta dall’amministrazione comunale ha però sollevato un autentico vespaio, culminato in un durissimo scontro a distanza tra la sindaca Ombretta Bertolo e la dirigente scolastica Anna Salvatore, con un gruppo di genitori ed insegnanti sul piede di guerra per la decisione di svolgere lo screening all’interno dei locali...

«Non abbiamo nulla in contrario rispetto ad un’iniziativa importante come questa per la tutela della salute pubblica, ma svolgerla in un locale interno ad un edificio scolastico, che è parte integrante della sua struttura, è del tutto inopportuno». La professoressa Anna Salvatore, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Almese, non ci sta e ribatte punto su punto alle accuse mosse dalla sindaca Ombretta Bertolo sulla mancata collaborazione tra Comune e scuola per la campagna di tamponi rapidi. «Anzitutto non è vero che il salone è inutilizzato: in epoca pre-Covid, essendo il locale più ampio a disposizione della scuola, veniva adibito per le prove di coro ed orchestra e per i progetti di robotica, che però ora non si possono svolgere...

su Luna Nuova di venerdì 27 novembre 2020