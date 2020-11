Contagi, la curva inverte la rotta: forte calo in cintura, più lento nelle valli

di MARCO GIAVELLI

La discesa, finalmente, è iniziata: a cavallo tra la scorsa e questa settimana la curva dei contagi ha raggiunto il suo “plateau”, almeno a livello locale, e ora la speranza è che la flessione verso il basso non conosca più battute d’arresto. Un’inversione di tendenza che tutti in qualche modo ci aspettavamo: da questa settimana, trascorsi 21 giorni dall’avvio della “zona rossa” in Piemonte, sono infatti tangibili gli effetti del “lockdown soft” varato dal governo e i numeri non hanno tradito le attese. Mentre giovedì scorso, tra valli e cintura, i casi “attualmente positivi” erano 5868, con un timido aumento dell’8,59 per cento rispetto a sette giorni prima, questa settimana scendono a 4650 (-1218), per una diminuzione non trascurabile pari al 20,76 per cento. È la prima volta, durante la seconda ondata, che si riduce il saldo tra nuovi contagi da una parte, guariti e deceduti dall’altra: per piegare la curva ci sono voluti praticamente due mesi.

Attenzione però, perché se il -20,76 per cento è un dato complessivo, le tendenze sono molto diverse da zona a zona, pur in contesto di generale diminuzione dei casi: ottimi segnali arrivano dalla cintura, fin qui la più colpita dalla pandemia, dove in tutti i comuni si registrano soltanto segni “meno”, mentre nelle valli, soprattutto in valle di Susa, la discesa è molto più lenta, con l’alta valle come unica area dove il contagio è ancora in leggero aumento. Partiamo dalla cintura ovest che ieri registrava 2133 casi (-776), con una riduzione settimanale del 26,68 per cento superiore alla media territoriale: Rivoli 548 (-212), Collegno 543 (-180), Grugliasco 453 (-179), Pianezza 275 (-83), Alpignano 169 (-75), Buttigliera 67 (-18), Rosta 44 (-16), Villarbasse 34 (-13). Perfettamente in linea con il dato zonale è la cintura sud, che presenta 1321 casi (-345) per un ribasso che si attesta al 20,71 per cento: Orbassano 337 (-123), Rivalta 281 (-77), Beinasco 252 (-84), Piossasco 246 (-27), Bruino 105 (-12), Volvera 100 (-22).

In val Sangone i casi sono scesi a 351 (-39), con una decrescita del 10 per cento: Giaveno 214 (-15), Sangano 45 (-22), Trana 43 (+6), Coazze 24 (+3), Reano 20 (-4), Valgioie 5 (-7). In chiaroscuro i dati della valle di Susa, dove il circondario di Susa e la val Cenischia appaiono ancora in forte sofferenza, mentre in alta valle i casi, a macchia di leopardo, sono addirittura in crescita. Il totale di tutta la valle parla di 845 casi attualmente positivi (-58), con una diminuzione pari “solo” al 6,42 per cento rispetto al dato di sette giorni fa: va detto però che anche una settimana fa era stato il territorio con il trend peggiore, quindi la forbice è comunque degna di nota.

In bassa valle le infezioni in corso sono 695, ovvero 69 in meno: Susa balza in testa con 142 (+49), Avigliana 107 (-52), Almese 66 (-18), Bussoleno 45 (+1), Sant’Antonino 39 (-3), Caselette 39 (+9), Condove 32 (-25), Sant’Ambrogio 28 (-17), Borgone 26 (-1), Villardora 20 (+3), Villarfocchiardo 19 (-5), Vaie 18 (stabile), Caprie 16 (-3), Venaus 15 (+5), Rubiana 14 (-3), Bruzolo 13 (-3), Chianocco 12 (-2), Novalesa 11 (+4), Mompantero 10 (+2), Chiusa San Michele 10 (-5), San Giorio 7 (-8), San Didero 4 (+2), Mattie 2 (+1). In alta valle i positivi sono al momento 150, vale a dire 11 in più: Oulx 55 (+9), Bardonecchia 39 (-3), Meana 13 (+6), Sauze d’Oulx 8 (+2), Cesana 8 (+4), Giaglione 8 (+2), Salbertrand 6 (-3), Chiomonte 5 (+1), Gravere 4 (-2), Sestriere 3 (-3), Sauze di Cesana 1 (stabile), a zero contagi torna Exilles (-2) che si unisce a Claviere e Moncenisio, unico immune da inizio pandemia.

Con questi dati, anche l’indicatore degli attualmente positivi ogni mille abitanti ne esce stravolto: ora i due comuni messi peggio sono Susa (22,70) e Novalesa (20,45), gli unici di valli e cintura sopra i 18 casi; male anche Venaus 17,01, Meana 16,50, Oulx 16,32, Mompantero 15,41, Giaglione 13,14, Caselette 12,87, Vaie 12,75, Bardonecchia 12,38. Rivoli con 11,29, Collegno 10,93 e Alpignano 10,32 tornano invece a respirare nella fascia sotto i 12 casi.

su Luna Nuova di venerdì 27 novembre 2020