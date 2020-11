Orbassano, a Casa Format la ‘stella’ dell’ambiente

Quest’anno sulla guida Michelin ha fatto il suo debutto il nuovo pittogramma dedicato alla sostenibilità: la stella verde, riconoscimento assegnato agli chef e ristoranti che promuovono una cucina più sostenibile. Tra i premiati anche Casa Format di Orbassano, ristorante del gruppo La Credenza. Un risultato gratificante per l’executive chef Igor Macchia, classe ’78, diplomato all’istituto alberghiero Colombatto di Torino e vent’anni trascorsi con il gruppo La Credenza. «Questa è la seconda esperienza per noi. La soddisfazione è tanta - commenta - La cosa brutta è non poter festeggiare con i ragazzi dello staff»...

Su Luna Nuova di venerdì 27 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!