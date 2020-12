Bussoleno, Emilio "A testa alta": una storia No Tav tra le storie di valle

L’idea geniale di Chiara Sasso è stata di mettere nero su bianco la storia di Emilio Scalzo e, attraverso questa operazione, raccontare un’altra storia, quella della valle di Susa dagli anni del boom economico ai giorni nostri, i racconti di migrazioni vecchie e nuove, i luoghi simbolo (le discoteche Charlie Brown e Aquarium), fino alla vicenda della lotta al Tav, quel movimento prepotente emerso in tutta la sua forza dal 2005 in avanti, capace di coinvolgere e di travolgere tante persone. E nelle pagine dell’ultimo libro della nota scrittrice bussolenese “A testa alta - Emilio Scalzo”, edizioni Intra Moenia, uscito in questi giorni nelle prime librerie, emerge la figura di Emilio, uno che fino a quel momento aveva rifiutato di farsi coinvolgere, testardo a rifiutare...

su Luna Nuova di martedì 1 dicembre 2020