Villardora: Intesa S.Paolo se n'è andata, ma il bancomat tornerà

Villardora riavrà dal prossimo anno, si spera dal mese di marzo, il bancomat di Intesa San Paolo, che dopo aver chiuso il 18 settembre scorso la sua filiale di via Sant’Ambrogio 6 ha accettato la proposta di mantenere in paese almeno lo sportello per il prelievo automatico. Il sindaco Savino Moscia ci sperava, ma l’esito della trattativa con l’istituto bancario era tutt’altro che scontato: determinante è stato il gioco di squadra con un gruppo di cittadini e, soprattutto, la possibilità di concedere gratuitamente a Intesa San Paolo l’utilizzo dello spazio dove fisicamente, nei primi mesi del 2021, verrà collocato il nuovo bancomat di ultima generazione, che consentirà ai villardoresi di non doversi spostare nei comuni limitrofi per svolgere le...

su Luna Nuova di martedì 1 dicembre 2020