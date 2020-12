Knitting: la riscoperta dei ferri, tra maglie e gomitoli

Dagli scacchi al bricolage, la semi-reclusione imposta dalla quarantena, porta alla riscoperta di antiche passioni “domestiche”. È il caso della maglia, knitting in inglese, che in valle conta una nutrita schiera di appassionate e appassionati, sì anche uomini, seppure in minoranza. Da qualche tempo, complice anche la disponibilità di materiali e servizi ad hoc sul territorio, hanno preso ad intensificare gli “incontri”. Non più di persona, ma ognuna da casa sua. «Neanche il Covid ha fermato gli appuntamenti: Zoom ha permesso alle irriducibili di trovarsi in qualche triste domenica all’imbrunire, che si è colorata dei gomitoli tirati fuori da armadi che ancora raccolgono, tra palline di naftalina e sacchetti Orphea, lane di madri e suocere, oltre a avanzi recenti, preziosi nel tempo di chiusura dei negozi - racconta Carla Mattioli, una delle tricoteuse - Il gruppo di WhatsApp continuamente...

su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020