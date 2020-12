Per un 8 dicembre No Tav ‘di lotta e di futuro’

L’anniversario in cifra semi-tonda, 15 anni dall’autunno caldo di Venaus 2005, poteva meritare un 8 dicembre di una certa portata per ribadire il “no” al Torino-Lione. Ma nonostante la pandemia in pieno corso l’8 dicembre No Tav si farà, come tutte le altre iniziative in programma nel week-end, «nel rispetto delle norme anti-Covid, delle persone più fragili e del buon senso. Ricordiamo l’utilizzo della mascherina!», riporta l’appello diffuso dal sito www.notav.info “Per un 8 dicembre di lotta e di futuro”. Il presidio statico e la polentata di martedì prossimo a San Didero, laddove tra non molto dovrebbero spuntare le prime recinzioni per il trasferimento dell’autoporto di Susa, saranno quest’anno il momento-clou della protesta, ma non saranno il solo...

su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020