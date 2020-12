Valli-cintura, la discesa accelera: i casi positivi calano a 3418

di MARCO GIAVELLI

Il trend è quello buono: in valli e cintura la curva dei contagi continua a scendere con una velocità ancora superiore alla scorsa settimana, quando si era registrata la prima inversione di tendenza. Secondo i dati della mappa Covid aggiornati alle 18,30 di ieri, il numero totale di persone attualmente positive è di 3418 (-1232), per un ribasso del -26,49 per cento contro il -20,76 di sette giorni fa. Guardando al numero assoluto di casi infetti, valli e cintura sono tornate ai livelli di inizio novembre (il giorno 5 erano 3496), quando è poi scattata la “zona rossa”, e questo fa capire come non sia ancora possibile abbassare la guardia. I segnali sono comunque incoraggianti: salvo sorprese, dovremmo ritrovare una tendenza simile anche la prossima settimana, quando però la “zona rossa” esaurirà i suoi effetti. L’attenzione è dunque focalizzata fra due settimane, quando invece vedremo i primi frutti dell’ingresso del Piemonte in “zona arancione”, anche se a livello di possibilità di spostamenti, almeno per i comuni montani, non è cambiato granché rispetto alla “zona rossa”, mentre nei grandi centri urbani della cintura le opzioni per muoversi sono certamente maggiori.

Prima di passare ai singoli numeri, va ricordato che i dati della mappa Covid assegnano a ciascun comune anche i residenti ospitati in strutture che si trovano fuori comune. Guardando alle singole zone, il trend è lo stesso della scorsa settimana, con una discesa dei casi molto più rapida in cintura, fin qui la più colpita, che nelle valli, dove comunque il calo si sta facendo via via più tangibile. La cintura ovest è quella che recupera di più: 1457 gli attualmente positivi (-676), con una diminuzione del -31,69 per cento. Nell’ordine troviamo Rivoli 391 (-157), Collegno 383 (-160), Grugliasco 286 (-167), Pianezza 167 (-108), Alpignano 119 (-50), Buttigliera 57 (-10), Rosta 36 (-8), Villarbasse 18 (-16). La cintura sud anche questa settimana è allineata con il calo medio zonale: 969 casi (-352) e una discesa che si attesta al -26,65 per cento. Orbassano 230 (-107), Rivalta 209 (-72), Piossasco 202 (-44), Beinasco 170 (-82), Volvera 94 (-6), Bruino 64 (-41).

In val Sangone gli attualmente positivi sono 290 (-61), per un calo del -17,38 per cento: Giaveno 180 (-34), Sangano 29 (-16), Trana 42 (-1), Coazze 22 (-2), Reano 16 (-4), Valgioie 1 (-4). Infine la valle di Susa dove i casi infetti sono 702 (-143), ovvero il 16,92 per cento in meno di sette giorni fa, anche se rimane l’unico territorio ad avere ancora qualche isolato segno “più”. 569 sono in bassa valle: Susa 140 (-2), Avigliana 75 (-32), Almese 61 (-5), Bussoleno 44 (-1), Sant’Antonino 39 (stabile), Caselette 26 (-13), Sant’Ambrogio 21 (-7), Condove 18 (-14), Villarfocchiardo 17 (-2), Villardora 16 (-4), Borgone 15 (-11), Rubiana 13 (-1), Vaie 13 (-5), Bruzolo 13 (stabile), Chianocco 12 (stabile), Venaus 11 (-4), Mompantero 6 (-4), San Giorio 6 (-1), San Didero 5 (+1), Caprie 5 (-11), Novalesa 5 (-6), Chiusa San Michele 4 (-6), Mattie 4 (+2).

Con 133 casi inizia la discesa anche l’alta valle, fino alla scorsa settimana ancora in lieve aumento: Oulx 42 (-13), Bardonecchia 22 (-17), Chiomonte 18 (+13), Meana 12 (-1), Cesana 9 (+1), Gravere 8 (+4), Giaglione 7 (-1), Sauze d’Oulx 6 (-2), Salbertrand 6 (stabile), Sestriere 1 (-2), Sauze di Cesana 1 (stabile), Claviere 1 (+1), ferme a zero contagi Exilles e Moncenisio. Guardando l’indicatore degli attualmente positivi ogni mille abitanti, ora la stragrande maggioranza dei comuni è al di sotto della soglia dei 12 casi, mentre in media e alta valle di Susa si registrano le situazioni più critiche: Susa (22,38) e Chiomonte (20,29) sono quelle in maggiore sofferenza, mentre nella fascia 12-18 ci sono Meana (15,23), Venaus (12,47) e Oulx (12,46).

su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020