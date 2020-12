Incidente sull'A32: ragazza schiacciata tra l’auto e il guardrail

È ancora tutta da accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sabato pomeriggio, poco dopo le 14,30, sull’autostrada Rivoli-Bardonecchia, all’altezza dell’abitato di Caselette. G.M., 25 anni, una ragazza residente a Giaveno, si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cto di Torino dove è già stata sottoposta ad un intervento chirurgico poco dopo essere giunta in ambulanza al pronto soccorso. Ha riportato gravi lesioni dopo essere stata schiacciata tra la sua Fiat Cinquecento ed il guardrail. Pochi minuti prima stava viaggiando in direzione di Avigliana quando è stata coinvolta in un primo incidente finendo sulla corsia di sorpasso. È quindi uscita dall’abitacolo per constatare i danni riportati e chiamare i soccorsi. La scena è stata...

su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020