Orbassano, apprensione per i 24 positivi delle due Rsa

di STEFANO TONIOLO

Crescono i positivi a Sars Cov-2 nella Rsa S.Giuseppe e l’amministrazione fa il punto della situazione. I primi casi erano comparsi il 24 novembre, quando si era manifestata una sintomatologia sospetta in due ospiti. Due utenti del reparto 1 che sono stati mandati in ospedale, dove è stata accertata positività. Nei giorni successivi altri quattro utenti del medesimo reparto sono stati mandati al pronto soccorso (anche questi sono risultati positivi), mentre altri quattro soggetti successivamente sono stati trattati direttamente in struttura in accordo con le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale).

Stando a quanto riferito dal Comune già dal 24 novembre sarebbe stato isolato il reparto 1 per facilitare il monitoraggio e sarebbero stati rafforzati i controlli dei parametri degli ospiti. Sarebbero stati separati i soggetti positivi dai negativi. «Anche gli altri reparti sono trattati con le massime precauzioni ovvero considerando l’utente come potenziale caso Covid, cioè contatti tra gli ospiti ridotti al minimo e in rispetto delle norme di sicurezza, accesso consentito solo alle persone indispensabili al servizio munite dei dispositivi di protezione individuale, protezioni individuali complete per gli operatori - ha fatto sapere la sindaca Cinzia Bosso - Sono state inoltre attivate dal direttore sanitario le Usca, unità mediche dedicate previste dal protocollo regionale Asl, che gestiscono direttamente le cure. L’Asl effettuerà i tamponi di conferma o di verifica diagnosi decorsi i tempi previsti dalle norme sanitarie, e verranno fatti screening di verifica nei prossimi giorni. Il personale sta lavorando con grandissima dedizione». Al momento non sarebbero state rilevate particolari sintomatologie: tutti i pazienti sarebbero senza febbre e con normali valori di saturazione.

Nei giorni scorsi i gruppi di minoranza in consiglio comunale avevano chiesto maggiori aggiornamenti proprio sulla situazione epidemiologica all’interno della struttura. Richiesta compiuta attraverso un’interrogazione urgente: «L’intervento del sindaco di Orbassano durante il consiglio comunale del 30 novembre ha sollevato una certa preoccupazione. Il sindaco ha dichiarato che sono infatti emersi due casi di positività a Covid-19 tra gli ospiti - hanno fatto sapere i gruppi consigliari del Movimento 5 Stelle, del Partito democratico, del gruppo misto e della lista “Uniti per Giovanni Falsone sindaco” - I contagiati sono stati ricoverati in ospedale e successivamente, hanno fatto ritorno presso la struttura. Il sindaco ha inoltre fatto riferimento a un reparto Covid e ad altri due reparti all’interno della struttura, sotto stretto controllo dell’Asl».

Sarebbe stazionaria invece la situazione nella Rsa Italo Calvino. Dopo l’effettuazione degli ultimi tamponi del 25 novembre gli ospiti positivi presenti in struttura sarebbero rimasti 14: «Sono tutti asintomatici e il direttore sanitario è in costante contatto con i medici di medicina generale - prosegue la sindaca - Vengono costantemente informati anche tutti i parenti e messi in contatto con i loro cari tramite videochiamate. La data del prossimo tampone di controllo è il 9 dicembre. Gli ospiti ricoverati in ospedale sono sei, in buone condizioni e in attesa solo che il tampone si negativizzi per il rientro in struttura. Anche in questo caso il direttore sanitario è quotidianamente in contatto con i medici dei reparti in cui si trovano e con i loro parenti. Gli operatori ad oggi positivi sono tre, in isolamento».

Su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!