Un migrante iraniano rischia di morire assiderato

Con le prime nevicate inizia anche il momento più pericoloso per i migranti che cercano di attraversare la frontiera per andare in Francia. Due i casi di giovani salvati: il primo, di cui abbiamo già scritto nella scorsa edizione, è quello bloccato sulla strada del colle Chabaud nel pomeriggio di giovedì e poi ritornato a Rhuilles, dove è stato recuperato dal Soccorso alpino, il secondo nella serata di venerdì, salvato in extremis dalla gendarmeria, su segnalazione del Soccorso alpino valsusino, sulle piste del Monginevro, dove stava per morire assiderato...

Su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020