A Chiomonte il cantiere si allarga nella notte: scontri ieri sera

A pensar male si fa peccato, ma ci sono coincidenze che non possono passare inosservate: nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, alla vigilia dell’audizione al Senato per lo “Schema del contratto di programma tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato e Telt”, il cantiere di Chiomonte ha vissuto un nuovo allargamento, dopo quello tra il 21 e il 22 giugno scorso. Da allora nell’area della Maddalena non si era più mosso praticamente nulla: ecco perché la tempistica suona quanto meno sospetta, fermo restando che era nelle facoltà di Telt compiere quest’operazione, preliminare ai lavori per la costruzione del nuovo svincolo autostradale di Chiomonte, previsti all’inizio del 2021, e all’allestimento del cantiere del tunnel...

su Luna Nuova di venerdì 11 dicembre 2020