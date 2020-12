Cintura sud, la truffa dei rottami frutta 2,5 milioni: in 22 nella rete dei magistrati torinesi

Era un sistema organizzato e ormai collaudato, che aveva come epicentro criminale Orbassano. Per questo la guardia di finanza di Torino ha tratto in arresto otto persone, di cui cinque agli arresti domiciliari e tre con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutti gli otto abitavano più o meno stabilmente in provincia (più precisamente a Orbassano, Beinasco, Volvera, Rivalta, Rivoli, Scalenghe, Trana e Torino), ad eccezione di un residente a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro. Il gruppo aveva messo in piedi un sistema collaudato di evasione fiscale che passava attraverso fatture false per lo smaltimento di materiali ferrosi. Le cifre parlano da sé: 18 milioni di euro l’ammontare delle fatture false e 2,5 milioni di euro di evasione fiscale...

Su Luna Nuova di venerdì 11 dicembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!