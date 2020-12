Il Piemonte verso la "zona gialla": sì agli spostamenti tra comuni?

di MARCO GIAVELLI

Mentre il Piemonte da domenica 13 dicembre si avvia ad entrare in “zona gialla”, che in soldoni significherà riaprire al pubblico bar e ristoranti fino alle 18 e consentire di nuovo gli spostamenti senza limitazioni tra comuni e con le regioni gialle (ma solo fino al giorno 20), il governo sembra aver aperto più di uno spiraglio sulla possibilità di allargare le maglie a Natale, Santo Stefano e Capodanno, quando in base all’ultimo Dpcm gli spostamenti tra comuni saranno di nuovo vietati. La riflessione del premier Conte, su cui convergono le pressioni non solo di Regioni, enti locali e forze di opposizione, ma anche della stessa maggioranza, potrebbe portare a delle modifiche al decreto legge o a un aggiornamento delle faq del governo, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra comuni.

Anche l’Uncem continua a premere in questa direzione: «Sugli spostamenti a Natale, Santo Stefano e Capodanno tra piccoli comuni, sono convinto il dialogo possa portare a soluzioni nelle prossime ore, per dare risposte alle comunità delle aree montane - afferma in una nota il presidente Marco Bussone - Uncem ha sollecitato un intervento per agevolare chi vive nei piccoli centri, diversi dalle grandi città, per gli spostamenti, con massimo buon senso, anche nelle aree alpine e appenniniche. L’impegno congiunto dei gruppi politici in parlamento, con il governo, con le associazioni degli enti locali e delle Regioni, dà risultati. Così può essere per gli spostamenti e la mobilità in una stessa valle, ma così deve essere anche per il Piano nazionale Ripresa e Resilienza e per la legge di bilancio. Dialogo, oltre ogni ideologia ed egoismo».

La deputata del collegio valli Daniela Ruffino (Fi) aggiunge il tema dell’estensione dell’orario dei negozi: «È positivo che il presidente del Consiglio sia aperto a discutere gli spostamenti fra i piccoli comuni nei giorni di Natale e a Capodanno. Farà bene a tradurre in atti amministrativi questa disponibilità perché parliamo di festività dietro l’angolo. C’è invece un altro aspetto del Dpcm del 3 dicembre che a mio giudizio andrebbe corretto: l’orario di apertura dei negozi nei piccoli comuni. È prevedibile che molte persone raggiungeranno la seconda casa o torneranno nei loro comuni di residenza prima del 20 dicembre per ripartire magari dopo il 6 gennaio. Mi chiedo se non sia il caso di considerare un orario più lungo per i negozi di prossimità nei piccoli comuni con lo scopo di evitare quegli assembramenti temuti come uno dei principali vettori di contagio. Si tratta di misure, ribadisco, di semplice buon senso e prive di controindicazioni sul piano della profilassi».

su Luna Nuova di venerdì 11 dicembre 2020