Vaie: per l'Alcar spunta un primo potenziale acquirente

Per l’Alcar Industrie di Vaie c’è sul tavolo una prima manifestazione d’interesse ufficiale per l’acquisizione dello stabilimento. La buona notizia, che consente alle maestranze di guardare al futuro con un briciolo in più di speranza, è emersa mercoledì 9 dicembre durante la prima riunione del tavolo convocato presso il ministero dello sviluppo economico, dopo le pressioni in tal senso da parte delle organizzazioni sindacali e l’impegno a coinvolgere direttamente il governo che i prefetti di Torino e Lecce avevano assunto durante i recenti incontri con Fiom-Cgil, Cim-Cisl e i lavoratori stessi. Alla riunione, che si è svolta in videoconferenza nel rispetto delle norme anti-Covid ed è durata circa tre ore, hanno partecipato numerosi interlocutori tra cui...

su Luna Nuova di venerdì 11 dicembre 2020