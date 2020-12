Covid, Fortur Sauze dimezza la quota di adesioni ai soci

Novità di fine anno per i soci di Fortur, il Consorzio turistico che riunisce hotel, bar, ristoranti, appartamenti, discoteche, affittacamere, ma anche negozi, centri benessere, noleggi, scuole di sci, enti e aziende in questo anno particolarmente complicato si rivolge ai soci con due azioni a sostegno. «L’attuale evento pandemico sta stravolgendo ogni previsione a breve e medio termine, praticamente a tutti i nostri soci - spiega la presidente Serenella Marcuzzo - Proprio in questi momenti di congiuntura il Consorzio deve e può essere il sistema di volano per una rapida ripartenza per tutte le nostre attività, che sia il più concreta e rapida possibile. Per venire incontro all'attuale situazione il Consiglio Direttivo, per quest’anno ha proposto di dimezzare il costo della quota di adesione, pur fornendo ancor di più un servizio di promozione a 360°».

Attività di promozione che non si è mani fermata come conferma il direttore Giorgio Giordana: «Da subito stiamo attuando con la Regione un bonus vacanze Piemonte che speriamo parta al più presto e possa anche ricomprendere la prossima estate sino al 31 dicembre 2021. Il Consorzio non ha mai smesso di fare promozione, anzi ha cercato di incentivare nuovi incontri con tour operators e cral e associazioni interessate al nostro territorio». Giordana introduce anche la partnership con l’app Tabui: «Abbiamo attivato questa partnership proprio per rendere il nostro territorio ancor più visibile. Una sorta di wikipedia per il turista che ormai è utilizzata anche in Usa. Grazie ai contenuti in mobilità già presenti, alla geolocalizzazione e alla realtà aumentata potrebbe sicuramente essere una carta in più per presentare le nostre strutture».