"Riparti Piemonte": la Regione e i due fronti dell'emergenza

Il presidente Alberto Cirio e tutti gli assessori regionali hanno avuto ben chiaro che per contrastare gli effetti prodotti in Piemonte dalla pandemia causata dal Coronavirus si doveva agire su due fronti: quello sanitario e quello economico-sociale. «Fin dall’inizio dell’emergenza - annota il presidente Cirio - siamo stati ben consapevoli che per uscire da questa situazione occorreva affrontare entrambi questi aspetti. E così abbiamo fatto: da un lato mettendo in campo uno sforzo straordinario per potenziare il sistema sanitario e una medicina territoriale smantellata da decenni di tagli. Un esempio i laboratori per processare i tamponi, che erano solo due a fine febbraio e noi abbiamo portato a 32 nel pieno delle difficoltà dell’emergenza. Ma anche potenziando i posti letto...

inserto speciale su Luna Nuova di martedì 15 dicembre 2020