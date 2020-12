Sabato tre furti fra Borgone e Condove

I carabinieri della compagnia di Susa, guidati dal capitano Davide Cozzolino, sono sulle tracce della banda di malviventi che sabato 12 dicembre, tra le 18 e le 18,30, ha messo nel mirino alcune abitazioni di Borgone e Condove: il bilancio è di due furti e di un tentativo andato a vuoto. Il primo episodio è avvenuto in un’abitazione di San Valeriano in via dei Pioppi, sul territorio comunale di Borgone: i proprietari in quel momento non si trovavano in casa, ma quando sono rientrati hanno trovato l’alloggio a soqquadro. Stando ai primi accertamenti, i ladri sono riusciti ad entrare forzando una porta finestra: una volta all’interno hanno rovistato un po’ dappertutto, portando via monili in oro e banconote. Il secondo tentativo è avvenuto...

su Luna Nuova di martedì 15 dicembre 2020