Buttigliera, cimitero in collina: «Che fatica salire tutte quelle scale»

Che fatica andare a trovare i propri defunti, se non si è in buona forma fisica. La colpa è dei tanti gradini presenti all’interno del camposanto di via Rosta. Un problema di cui si fa portavoce una cittadina preoccupata per i buttiglieresi, soprattutto anziani, che hanno difficoltà a muoversi, talvolta costretti a rinunciare alla sosta dai propri defunti. «Quando siamo in perfetta forma fisica, indipendentemente dall’età, non ci rendiamo conto di quanti ostacoli ci sono attorno a noi. Ci alziamo al mattino, andiamo al lavoro, facciamo spesa, una passeggiata, superando con facilità gradini e dislivelli. Ma quando questo cambia, a causa di un malanno, di un handicap o semplicemente per il peso dell’età o tutto questo insieme, allora, la quotidianità diventa un’impresa “complicata”», dice Z.B., signora di 40 anni spesso alle prese con gli anziani del paese, dei quali si fa portavoce spontanea...

