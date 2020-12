Valli e cintura, la discesa dei positivi accelera ancora (-31%)

di MARCO GIAVELLI

Se a livello nazionale la discesa della curva dei contagi continua a dare segnali in chiaroscuro, e il dato sui decessi rimane drammaticamente alto, il Piemonte è ora tra le regioni che, complice il mese abbondante trascorso in abito rosso e arancione, ora può respirare meglio di altre. Valli e cintura non sono da meno: secondo i dati della mappa Covid aggiornati alle 18,30 di ieri, i casi attualmente positivi sono 1666 (-757), con un calo complessivo del 31,24 per cento che segna una velocità di poco superiore rispetto al 29,11 registrato sette giorni fa.

Per dare l’idea, guardando i numeri assoluti siamo tornati ai livelli del periodo 22-29 ottobre, quando però la curva era in rialzo esponenziale. Non va sottovalutato che il fatto da questa settimana sono visibili i primi effetti da “zona arancione”, partita il 29 novembre, segno che il cambio di colore non ha avuto ripercussioni negative. Va detto però che questa settimana compare qua e là, pur in modo sporadico, qualche segno “più” in più rispetto alla scorsa settimana, anche se in comuni dove già i numeri erano piuttosto contenuti ed è dunque fisiologico attendersi qualche lieve rialzo: i casi che saltano più all’occhio sono Rubiana e Villarbasse.

Chi questa settimana può tirare un sospiro di sollievo più profondo è la val Sangone, dove i casi attualmente positivi si sono praticamente dimezzati: in totale sono 108 (-98), con una diminuzione pari al 47,57 per cento; Giaveno 74 (-61), Sangano 11 (-10), Trana 6 (-20), Reano 6 (-4), Coazze 6 (-3), Valgioie 5 (stabile). Perfettamente allineata con il trend zonale è la cintura ovest, che continua la sua costante discesa: le persone infette sono al momento 666 (-306), che equivale ad un calo del 31,48 per cento; Rivoli 202 (-89), Collegno 138 (-102), Grugliasco 135 (-64), Pianezza 67 (-18), Alpignano 50 (-26), Buttigliera 47 (+1), Villarbasse 15 (+4), Rosta 12 (-12). Segue a ruota la cintura sud con 514 casi (-217) e un ribasso pari al 29,69 per cento rispetto al dato di sette giorni fa: Orbassano 140 (-56), Piossasco 108 (-44), Rivalta 95 (-54), Beinasco 94 (-26), Volvera 43 (-26), Bruino 34 (-11).

Infine la valle di Susa, dove il calo continua a essere marcato ma che anche stavolta, in rapporto alle altre aree, è quella dove la curva si abbassa con minor velocità: 378 i casi positivi (-136) per una diminuzione del 26,46 per cento. In bassa valle ne troviamo 303: Avigliana 52 (-3), Susa 50 (-62), Almese 29 (-10), Sant’Antonino 28 (-7), Rubiana 20 (+8), Bussoleno 17 (-9), Condove 15 (-2), Sant’Ambrogio 12 (-2), Villardora 10 (stabile), Villarfocchiardo 9 (-3), Borgone 8 (+2), Chiusa San Michele 7 (+2), Caselette 6 (-10), Bruzolo 6 (-2), Mattie 6 (stabile), Chianocco 6 (+1), Vaie 5 (-2), Venaus 4 (-6), Mompantero 4 (-5), Caprie 3 (stabile), Novalesa 3 (+1), San Didero 2 (-2), San Giorio 1 (-1). In alta valle sono 75: Chiomonte 25 (-6), Oulx 18 (-6), Bardonecchia 8 (stabile), Sestriere 5 (+3), Meana 4 (-5), Cesana 3 (-5), Gravere 3 (-3), Giaglione 3 (-3), Sauze d’Oulx 3 (+1), Salbertrand 1 (stabile), Claviere 1 (stabile), Exilles 1 (+1), a zero contagi torna Sauze di Cesana (-1) che si unisce a Moncenisio, ancora immune da inizio pandemia.

Anche guardando l’indice di attualmente positivi ogni mille abitanti, i colori della mappa delineano un quadro molto più confortante: il caso più problematico rimane Chiomonte con 28,18, l’unico nella prima fascia oltre 18, mentre nessun comune è compreso nella seconda 12-18. Solo sei comuni nella terza 6-12: Mattie 8,97, Rubiana 8,43, Susa 7,99, Buttigliera 7,34, Sant’Antonino 6,59, Mompantero 6,16. Tutti gli altri, a cominciare dall’intera cintura, sono in quarta fascia al di sotto dei 6 casi per mille: una bella notizia.

su Luna Nuova di venerdì 18 dicembre 2020