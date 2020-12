Rivoli, il grazie della Città al reparto di rianimazione

di STEFANO TONIOLO

Quella di domani pomeriggio sarà una cerimonia ufficiale densa di ringraziamenti. Alle 18 l’amministrazione comunale nella sala giunta di corso Francia consegnerà le benemerenze civiche, ufficializzate ieri dal sindaco Andrea Tragaioli, su proposta del presidente del consiglio comunale e dei capigruppo dei diversi gruppi consigliari. Riconoscimenti, parole del Comune, che quest’anno hanno «un significato particolare, dettato anche dal momento delicato che la comunità rivolese sta attraversando».

A consegnare gli attestati, oltre al sindaco, saranno presenti anche il presidente del consiglio comunale, i capigruppo e gli altri membri della giunta comunale. La cerimonia non avrà pubblico a causa delle norme restrittive anti Covid-19, ma i cittadini potranno comunque seguire la diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

Tra i premiati d’eccellenza spicca il reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale cittadino, guidato dal dottor Michele Grio. «Mi sembra dovuta la benemerenza per il lavoro svolto durante la prima e la seconda ondata di Covid-19 - commenta Tragaioli - Lo spirito delle benemerenze è quello di chi si è messo in gioco per la comunità di Rivoli. È un plauso a tutti gli operatori e alle persone che da anni si danno da fare per il territorio». Tra loro figurano il “Rivoli rugby”, che da anni opera sul territorio, così come l’Asilo infantile centro.

Benemerenza anche per la Coldiretti: «La Coldiretti rappresenta il 90 per cento delle attività agricole e si tratta di persone che hanno voglia di mettersi in gioco, soprattutto giovani», prosegue il primo cittadino. Oltre alla Coldiretti, a ricevere la benemerenza civica ci sarà anche “Il pane sul muricciolo”, un progetto di “bottega della solidarietà” che cerca di dare risposte nuove verso persone e famiglie, che a causa della crisi economica si sono ritrovate a vivere in una condizione di disagio economico e di povertà.

«Un riconoscimento di questo tipo ci fa piacere, visto il lavoro fatto in questi anni. Politica a parte, speriamo che si apprezzi il lavoro che abbiamo fatto - commenta Francesco Bosticardo - Quello che abbiamo fatto non lo abbiamo fatto per un premio. Il nostro lavoro è servito per far conoscere le difficoltà di alcune famiglie rivolesi. Non lo abbiamo richiesto, ma se questo è stato recepito, a maggior ragione ha un senso ciò che facciamo».

Su Luna Nuova di martedì 22 dicembre 2020

