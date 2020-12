S.Giorio: scontro ieri al Malpasso, muore una donna di Giaglione

Trovarsi al posto sbagliato nell’istante sbagliato. Un tragico copione già visto e rivisto che ieri intorno alle 15 si è nuovamente materializzato a San Giorio, in borgata Malpasso, lungo l’ex statale 24 del Monginevro, appena a monte del confine con Villarfocchiardo: in un violento scontro fra due veicoli, più un terzo coinvolto di striscio, ha perso la vita Fulvia Masera, 63 anni, insegnante in pensione residente a Giaglione. La donna, molto conosciuta in valle di Susa anche per il suo attivismo nel movimento No Tav, stava viaggiando in direzione Susa al volante del suo fuoristrada Suzuki Jimny quando è stata colpita da una Fiat Sedici condotta da A.G., 22 anni di Bussoleno, che procedeva in direzione Torino. Trattandosi di una dinamica piuttosto...

su Luna Nuova di martedì 22 dicembre 2020