Una "all stars" per aiutare la Sacra di S.Michele

Una serata all stars per aiutare la Sacra di S.Michele. È “Natale in musica alla Sacra di S.Michele”, in programma mercoledì 23 dicembre dalle 21 sulla pagina Facebook della Sacra e sui canali YouTube di Borgatta’s Factory e Ab.Fabbrica Creativa, che hanno organizzato l’evento.

I brani spazieranno tra sacro e profano, riprendendo sia la liturgia natalizia sia la tradizione popolare: accanto alla musica ci saranno raccontati aneddoti sia sulla storia millenaria dell’Abbazia che ospiterà parte dello spettacolo, sia relativi ai canti natalizi eseguiti.

L’iniziativa coinvolge numerosi artisti che, piemontesi di nascita o adozione, si sono trovati a vivere ai piedi della Sacra di S.Michele, finendo per essere calamitati dal suo incredibile fascino. Nonostante il momento difficile per tutto il settore dello spettacolo, tutti hanno deciso di scendere in campo per fornire supporto con la loro Arte.

Chiunque può contribuire allo “sforzo” per la Sacra, basta fare una donazione tramite bonifico IT19S0200830960000008712912.

