Gli auguri in video della Società filarmonica di Bussoleno

Niente prove, niente concerti. Tutto chiuso per virus. Ma il Natale va festeggiato ugualmente. La pensa così anche la Società filarmonica di Bussoleno, che questa mattina ha condiviso sul proprio canale youtube un simpatico video in cui il maestro, il direttivo ed i musici fanno a loro modo, mischiando musica e simpatia, gli auguri per le ormai prossime festività.

Qui il link al canale youtube della banda: https://youtu.be/2T9YHDIfoTU