Gli auguri dei bambini di Sauze d'Oulx al Regina Margherita

Il Buon Natale dei bambini di Sauze d’Oulx per il Regina Margherita: “Perché il vostro impegno ogni giorno regala speranza, perché la vostra fatica ci protegge. Grazie per permetterci di essere di nuovo bambini”. Questo è il messaggio che tutti i bambini di Sauze hanno voluto far arrivare ai medici, agli infermieri, ai volontari e ai collaboratori dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

«Da svariati anni i piccoli sauzini della scuola primaria sono impegnati in un progetto di sensibilizzazione che purtroppo, a causa del Virus, è stato interrotto - spiega il vicesindaco Marco Tintinelli - Ma non tutti i mali vengono per nuocere ed è proprio dalle brutte situazioni che possono nascere delle splendide sorprese, soprattutto quando i protagonisti sono i bambini. Gli anni di lavoro svolto in classe e sul campo con l’obiettivo di aiutarsi reciprocamente, di promuovere l’inclusione sociale, di cercare di andare sempre oltre i propri limiti e di non vedere quelli degli altri hanno piacevolmente dato i loro frutti e sono emersi in un momento di estremo bisogno. In questi mesi, i quasi quaranta bimbi di Sauze, hanno saputo accettare mascherine, divieti, restrizioni, distanze e gel igienizzanti dimostrando un grande spirito di adattamento senza troppe lamentele e nonostante tutto, sotto la guida delle maestre della scuola primaria e di chi ha creduto in questo progetto, hanno realizzato degli splendidi doni perché sanno che per ricevere bisogna anche dare».

«I nostri bimbi si sono perfettamente resi conto che in questi mesi difficili e strani hanno comunque ricevuto qualcosa di prezioso: tempo libero con i propri genitori, aria pura, passeggiate, giri in bicicletta, bobbate sulla neve e tramonti mozzafiato - aggiunge Tintinelli - E sanno perfettamente che tutto questo è stato possibile grazie a chi combatte tutti i giorni negli ospedali come il Regina Margherita, per farli sentire al sicuro e prendersi cura di loro quando le cose si complicano». A volte i sorrisi, i gesti e le piccole cose rendono più delle parole. Ecco allora che hanno realizzato un video originale, delle palline di lana, dei cappelli di Babbo Natale e dei pacchetti regalo in cui sono raccolti tutti i loro “Grazie”. Dei “Grazie” sinceri, felici, innocenti e pieni di energia. E noi grandi non possiamo fare altro che associarci e imparare da loro. «Per il progetto un particolare grazie va anche a: Stefano, Simona, Manuela, Monica, Elisabetta, Chicca, Barbara, Faurino, Denise, Giulia, Gaia, Paoletta, Chiara, Alice e a tutti i bimbi e alle loro famiglie», chiude Tintinelli.