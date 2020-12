Susa, 10mila euro dalla giunta per l'emergenza economica

Sarà un Natale un po’ meno triste per alcuni segusini grazie al dono che riceveranno dalla giunta comunale. Il sindaco di Piero Genovese, il suo vice Giorgio Montabone e gli assessori Giuliano Pelissero, Cinzia Valerio e Antonella Colamaria hanno deciso di devolvere direttamente 2mila euro per andare incontro alle esigenze delle famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza Covid. A questi la giunta segusina aggiungerà inoltre 8mila euro derivanti dai risparmi dovuti alla rinuncia da parte della stessa alle indennità previste ed ancora altri 2.200 derivanti dalla raccolta fondi di singoli cittadini e dal Lions club Susa Rocciamelone. Tali somme verranno messe a disposizione del Conisa e saranno destinate ad incrementare il numero delle borse lavoro e per il pagamento di bollette, utenze di luce, acqua gas e riscaldamento dei segusini maggiormente in difficoltà.

«Si tratta di un piccolo gesto - spiega il sindaco Piero Genovese - che potrà aiutare chi patisce maggiormente questo momento drammatico. Nel sostenere le famiglie in difficoltà in questo particolare momento, intendiamo far sentire loro la vicinanza di tutta la comunità segusina; solo insieme riusciremo a superare la crisi economica e sociale che sta accompagnando la diffusione di questa epidemia e a costruire prospettive di speranza. Le donazioni potranno essere fatte anche da parte dei cittadini che vorranno, in occasione di questo Natale particolare, dare un aiuto ai propri concittadini in particolare stato di difficoltà. Per tale motivo ricordiamo che al Sito web www.noicheamiamosusa.it è possibile fare il regalo di Natale più importante. Quello di contribuire a dare aiuto ai più deboli».