Bardonecchia vista dalla mongolfiera, idea della Pro loco

La Pro loco di Bardonecchia, con il patrocinio dell’amministrazione comunale ed in collaborazione con il Consorzio turismo, propone per lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre, giorni del temporaneo ritorno della zona arancione, “Bardo by the sky-Bardonecchia dal cielo”. Rara opportunità per tre persone alla volta, bambini di almeno 5 anni, con l’obbligo di mascherina durante tutta la durata dell’esperienza, di ammirare Bardonecchia dall’alto a bordo di una mongolfiera con un volo frenato di circa 15 minuti a 30 metri d’altezza. Prezzi: bambini 6 euro e adulti 10 . Gli interessati devono obbligatoriamente prenotare telefonando alla Pro loco, 351/ 6449330 indicando la fascia oraria preferita, scegliendo tra lunedì 28 dicembre dalle 15 alle 17, martedì 29 e mercoledì 30, dalle 10.30 alle 12.30, e recarsi 15 minuti prima della partenza per il necessario check-in e triage anti Covod-19, sul piazzale antistante la partenza del Baby Garvard, del Melezet.