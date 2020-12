Niente folletti, quest'anno Babbo Natale arriva con l'Aps

Quest’anno ad aiutare Babbo Natale alla scuola dell’infanzia di Cesana non c’erano i soliti folletti e neanche le renne ma i vigili del fuoco volontari di Oulx-Salbertrand-Sauze d'Oulx che affiancando Babbo Natale sono andati a scuola a portare un saluto a tutti i bimbi. Grande è stato lo stupore e la gioia di questi ultimi nel vedere Babbo Natale entrare nel giardino della scuola insieme ai pompieri, entrambi “supereroi” nella loro fantasia, per portare gioia, regali e speranza a tutti, grandi e piccini. Prima dell’arrivo di Babbo Natale, arrivo ovviamente a sorpresa per i piccoli alunni, aiutati dalle Insegnanti i piccoli studenti si sono dilettati a recitare filastrocche davanti alle famiglie. I genitori infatti nel pomeriggio di martedì 21 dicembre, si sono recati nel giardino della scuola per il tradizionale scambio di auguri prima delle vacanze natalizie. Per ragioni di sicurezza l’evento si è svolto in esterno e tutto si è potuto fare poiché si sono rispettate le norme di distanziamento richieste dai protocolli Covid. Le maestre ringraziano per la collaborazione “Babbo Natale”, i volontari dei vigili del fuoco di Oulx-Salbertrand-Sauze d'Oulx e il Comando provinciale dei vigili del fuoco rappresentato dal capo distaccamento di Susa Sandro Pelissero che era presente a questo evento così lieto.