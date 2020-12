Bardonecchia promuove scialpinismo e ciaspole

Bardonecchia, a impianti di risalita fermi, lancia e promuove i suoi innumerevoli percorsi di scialpinismo e con le ciaspole. Per lo scialpinismo il consiglio è quello di rivolgersi sempre alle guide alpine locali. Per chi si volesse allenare su un itinerario battuto, ha invece a disposizione due tracciati per la risalita, uno sul versante dello Jafferau ed uno a Melezet. Per quanto riguarda le ciaspole quest’anno si aggiungono all’ampia offerta proposta dalle guide alpine locali, tre nuovi itinerari dedicati agli amanti di questa disciplina. Colomion spa, per venire incontro agli alpinisti locali, sia agonisti che amatori, ha deciso di permettere la risalita lungo alcune piste dal 29 dicembre al 6 gennaio negli orari e nei tratti sotto indicati. Nel dettaglio, la pratica dello sci alpinismo sarà consentita nel comprensorio dello Jafferau con salita sulla pista Ripert dalle 9 alle 17 con partenza da Fregiusia ed arrivo in prossimità della partenza seggiovia Ban, il rientro dovrà avvenire obbligatoriamente sulle piste Plateau e Primavera. Eventuali prolungamenti verso monte (piste alte del comprensorio Ban) saranno disponibili in funzione della situazione del manto nevoso e del meteo.

Nel comprensorio del Melezet la salita dovrà avvenire lateralmente alla pista Guglia rossa (seguendo l’itinerario segnalato a partire da Melezet) per proseguire sulla pista Thabor, con discesa sulle piste segnalate, dalle 9 alle 17. Si raccomanda a tutti i fruitori dell’area sciabile di prestare sempre la massima attenzione lungo la risalita e soprattutto durante la discesa. L’itinerario intrattenuto e segnalato, potrebbe presentarsi non fresato dal passaggio dei mezzi battipista (sia per alcuni tratti che per la sua interezza) e, quindi, potrebbe presentare degli ostacoli come mucchi di neve o lastre di ghiaccio. Chi praticherà lo sci alpinismo durante gli orari e nei tratti di pista concordati si assume ogni responsabilità sulla valutazione della condotta da tenere in salita e in discesa in funzione del manto nevoso, sollevando la società Colomion spa e la Asd Colomion srl da qualsiasi responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi all’interno della suddetta area. Si ricorda, inoltre, che lungo gli itinerari le squadre di soccorso, essendoci gli impianti di risalita chiusi per disposizione Dpcm del 03/12/2020 e 20/12/2020, potrebbero avvenire con tempi maggiori. Il numero da contattare in caso di incidente è il 112. I mezzi battipista entreranno in azione nelle piste sopracitate a partire dalle 17.15.