Volare a 30 metri d'altezza e a meno 10, in mongolfiera su Melezet

Dopo i rinvii di lunedì 28 e martedì 29, causati dalle avverse condizioni meteo, mercoledì 30 dicembre il sole è tornato ad illuminare la Conca, consentendo lo svolgimento di “Bardo by the sky-Bardonecchia dal cielo”, evento organizzato dalla Pro loco, con il patrocinio dell’amministrazione comunale ed in collaborazione con il Consorzio turismo Bardonecchia per consentire di ammirare per 15 minuti il paese a 30 metri d’altezza a bordo di una enorme mongolfiera con volo frenato collocata sul piazzale antistante la partenza del Baby Garvard, del Melezet. In molti residenti e turisti, a gruppi di tre, incuranti dell’intenso freddo (-10°), in parte mitigato dal sole, debitamente prenotati e mascherati e nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, hanno così potuto provare in mattinata e al pomeriggio, l’ebrezza di una ascesa in un contesto tipicamente invernale. Altrettanti, non prenotati, avrebbero voluto condividere in giornata l’esperienza. Richieste non accolte subito per motivi tecnici dagli organizzatori, che, confidando in un meteo favorevole ed in particolare in temperature meno rigide, intendono però soddisfare riproponendo molto presto un evento analogo.