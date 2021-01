Un passeggino sul confine

Al confine tra la valle di Susa e la Francia è cambiata la tipologia di persone che cercano di uscire dall’Italia. Rispetto a un anno fa arrivano molte più persone dalla rotta balcanica: Iran, Afghanistan e Pakistan le principali nazioni di provenienza. Con l’arrivo dell’inverno e del freddo aumentano anche i rischi, soprattutto se si considera che i percorsi seguiti sono al di fuori delle strade ordinarie, più sicure, ma più controllate. Nel mese di dicembre il Soccorso Alpino ha già effettuato quattro interventi di soccorso in montagna.

Per tutto il 2019 si era consolidata la rotta attraverso il valico del Monginevro e sporadicamente venivano utilizzati i sentieri nelle montagne di Claviere e Cesana. Da qualche tempo però sono percorsi utilizzati con maggiore frequenza, almeno a giudicare dalle tracce lasciate. Giacche, indumenti, valigie e in un caso anche un passeggino, segno che non sono solo più maschi adulti a cercare di andare in Francia, ma anche famiglie con figli al seguito.

Il reportage di Stefano Toniolo sul canale youtube di Luna Nuova al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=lRdWKISRKTQ

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021