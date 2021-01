Coazze, rischio valanghe: chiusa la strada per il Sellery

Rischio valanghe sui monti coazzesi. Lo rileva il bollettino della commissione valanghe relativo alla valle del Sellery, dove è stato interdetto il traffico anche pedonale (ciaspole e sci alpinismo) per elevato pericolo di caduta valanghe. «La coltre nevosa oltre i mille metri ha superato il metro di altezza provocando pericolose cadute di alberi schiantati sulle strade di percorrenza ordinaria. Si invitano i cittadini a muoversi solo se necessario e muniti di dispositivi antineve», dice il sindaco Paolo Allais. Divieto valido fino al cessato allarme.

Il soccorso alpino è parte attiva della commissione valanghe e due tecnici della stazione Valsangone, formati presso la Aineva, Associazione Italiana Nave e Valanghe, monitorano il territorio nel periodo invernale inviando i dati alla commissione stessa per garantire una informazione capillare, poiché spesso c'è molta differenza delle condizioni della neve anche in zone a poca distanza fra loro. Alcuni dati nivologici vengono inoltre inviati dai gestori del rifugio fontana Mura. Intanto nella notte sono proseguiti i lavori per liberare la strada dalla neve, eseguiti dalla protezione civile con l'ausilio dei vigili del fuoco. Interventi anche per salvaguardare i cavi di telefono ed elettricità dai rami appesantiti dalla neve.