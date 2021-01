Il personale dell'Unione montana Comuni olimpici dona 6mila euro all'ospedale di Susa

Sono 6 mila gli euro che verranno donati dai dipendenti dell’Unione montana Comuni olimpici Via Lattea all’ospedale di Susa. La scelta della novantina di dipendenti in capo all’Unione, che raggruppa i comuni di Cesana, Sestriere, Claviere, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sauze di Cesana, è dettata dal risparmio dei buoni pasto non erogati ai dipendenti che hanno optato per lo smart working nel periodo dell’emergenza Covid. Una scelta concordata con i sindacati e gli amministratori, che ha portato ad un corposo risparmio per l’ente e che il personale ha deciso di “reinvestire” con la donazione di 6mila euro all’ospedale di Susa, che verrà formalizzata nei prossimi giorni.