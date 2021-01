In cintura i casi positivi tornano a salire: non accadeva da novembre

di MARCO GIAVELLI

La crescita della curva è minima, ma era dalla seconda decade del mese di novembre che i contagi non salivano più. È successo questa settimana, ed era nelle cose: sono gli effetti pieni della “zona gialla”, in vigore dal 13 al 24 dicembre, ma l’aspetto più preoccupante è che potrebbero anche essere i primissimi riflessi del blando lockdown natalizio, vista la relativa libertà di movimento concessa dal governo: riflessi che saranno più chiari con i numeri della prossima settimana. Secondo i dati della mappa Covid della Regione Piemonte aggiornati alle 18,30 di ieri, il trend settimanale dei casi attualmente positivi in valli e cintura segna un +0,86% per un totale di 1284 casi, 11 in più rispetto ai 1273 di una settimana fa. È la tendenza, come detto, a far suonare il campanello d’allarme: se due giovedì fa il calo settimanale era stato del 17,35 per cento, lo scorso si era attestato al -7,55. Una diminuzione della curva sempre più lenta, insomma, fino al lieve rimbalzo visto ieri.

In realtà ad incidere sull’andamento complessivo settimanale dei casi positivi è la cintura ovest, l’unica macro-area in cui la curva è tornata a salire: sono 576 (+36), con un +6,67 per cento. Tranne Rivoli con 180 (-5) e Buttigliera con 26 (-2), tutti gli altri comuni registrano un aumento: Grugliasco 127 (+14), Collegno 126 (+15), Pianezza 49 (+3), Alpignano 44 (+8), Rosta 16 (+1), Villarbasse 8 (+2). La cintura sud è di fatto stabile a quota 358 (-1), con un ribasso dello 0,28 per cento: Beinasco 94 (+5), Piossasco 81 (+13), Orbassano 72 (-13), Rivalta 68 (+5), Volvera 24 (+1), Bruino 19 (-12). La val Sangone cala ancora, ma sempre di meno: i casi sono 83 (-3), pari al -3,49 per cento; Giaveno 36 (-9), Trana 18 (+9), Sangano 17 (-5), Reano 10 (+3), Coazze 2 (-1), resta a zero Valgioie. L’unica a poter abbozzare un sorriso, in questo contesto, è la valle di Susa a quota 267 (-21), con un ribasso del 7,29 per cento: un trend pressoché costante, ma addirittura migliore rispetto a una settimana fa, quando la diminuzione su quella precedente era stata pari al 7,10 per cento.

Va meglio la bassa valle, dove i casi sono 222: Susa 57 (-6), Avigliana 28 (-8), Bussoleno 17 (-1), Rubiana 15 (-10), Caselette 10 (stabile), Novalesa 10 (+1), Condove 9 (+3), Bruzolo 9 (+6), Almese 8 (-3), Sant’Antonino 7 (-4), Borgone 7 (+1), Sant’Ambrogio 6 (-3), San Giorio 6 (stabile), Villarfocchiardo 6 (+1), Caprie 6 (+2), Villardora 5 (-4), Mompantero 5 (+2), Chianocco 4 (stabile), Venaus 4 (+1), Vaie 2 (+2), Mattie 1 (-5), torna a zero Chiusa San Michele (-2) che raggiunge San Didero. In lieve crescita, invece, l’alta valle con 45: Bardonecchia 16 (+9), Oulx 6 (-1), Cesana 4 (-2), Sauze d’Oulx 4 (+1), Chiomonte 4 (+3), Sestriere 3 (-1), Exilles 2 (-2), Salbertrand 2 (-1), Giaglione 2 (+1), Gravere 1 (-2), Claviere 1 (+1), a zero contagi Meana, Sauze di Cesana e Moncenisio.

su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021