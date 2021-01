Rimozione del comandante dei vigili, a Susa scoppia la rissa

Ennio Caffo non sarà più il comandante della polizia locale segusina. La decisione dell’amministrazione comunale prelude all’assunzione dell’incarico da parte di un nuovo arrivato, che come si mormora nei corridoi del palazzo segusino potrebbe provenire dalla val Sangone. Una notizia che ha suscitato molto scalpore in città, dove Ennio Caffo, venausino, è in servizio quasi ininterrottamente da oltre 30 anni, metà dei quali, dal 2003, in veste di comandante dei vigili urbani. «È in corso una riorganizzazione degli uffici comunali fortemente voluta dall’amministrazione - si limita a dire l’interessato - per quanto mi riguarda mi spiace che sia stata ufficializzata attraverso al pubblicazione su un testata online. Per ragioni di correttezza professionale non ritengo di dover rilasciare dichiarazioni in merito. Tuttavia sono lusingato dalle numerose attestazioni di stima e solidarietà che mi son giunte da cittadini, amici, colleghi e autorità. A tutti rivolgo un sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione e l’affetto dimostratomi nel corso degli anni»...

Su Luna Nuova di venerdì 8 gennaio 2021