Susa ha detto addio a Gianfranco Bartolotti, simbolo della comunità

Si sono svolti oggi a Susa i funerali di Gianfranco Bartolotti, 74 anni. Una cerimonia breve, come impone l’emergenza Covid, ma molto toccante. Bartolotti infatti era uno dei volti più noti, anche se rifuggiva per carattere i riflettori, dell’associazionismo segusino. Ferroviere in pensione, era stato per anni capogruppo degli alpini di Susa, prima di passare nel direttivo della sezione Val Susa, dove tutt’ora rivestiva il ruolo di vice presidente e di coordinatore della fanfara. In questa veste era stato uno dei cardini su cui si era poggiata l’organizzazione del raduno che nel settembre 2016 aveva portato nella città di Adelaide oltre 20mila alpini. Ma la voglia di fare per la comunità, portata avanti sempre con un sorriso disarmante, che era un po’ il suo marchio di fabbrica, non si era esaurita soltanto con l’impegno alpino. Per anni è stato volontario in Croce Rossa e all’Oftal, accompagnando i malati a Lourdes. Tutti, a Susa ed in valle, lo ricordano come uomo buono, di poche parole ma tante azioni. E il commiato, con i suoi alpini a dargli l’ultimo saluto sull’attenti mentre nel cielo terso ma triste di Susa echeggiavano le sirene delle ambulanze Cri, anche se per forza di cose stringato, è stato degno di un uomo che ha lasciato il segno nella sua comunità.